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Sinema salonları aylar sonra yeniden açıldı

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'kademeli normalleşme' genelgesiyle sinema salonlarının açılmasına karar verildi. Salonlar yüzde elli kapasiteyle ve bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde hizmet verecek...

Güncellenme: 13:41, 01/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Sinema salonları aylar sonra yeniden açıldı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin en çok etkilendiği sektörlerden biri kuşkusuz sinema. Pandemi başında kapanan, geçen yaz sonu açılıp sonbaharda yine kapanan sinema salonları uzun bir süredir faaliyet göstermiyordu. Bu dönemde, festivaller ve vizyon görmesi gereken filmler online gösterimleri ve dijital platformları tercih etti. Sonunda hem sektör, hem sinemaseverler için müjdeli haber geldi.

Vaka sayılarının düşmesi ve normalleşme adımlarının artırılması kararı sonrası İçişleri Bakanlığı’ndan ‘kademeli normalleşme’yle ilgili bir genelge yayınlandı.

Bu genelgede sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu tedbirleri, hizmet verebilecek sektörler ve yasakların devam etmesine karar verilen iş kolları açıklandı. Sinema salonları için de genelgede bir madde yer aldı.

YÜZDE  KAPASİTE VE BİR BOŞ-BİR DOLU ŞARTI VAR

Alınan karara göre, pazar günleri hariç, 07.00 – 21.00 saatleri arasında ve bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde düzenlenecek yüzde elli kapasite şartıyla sinema salonlarının açılmasına karar verildi.

Bugün itibarıyla bu genelge yürürlüğe girdi ve salonlar yüzde elli kapasiteyle hizmete açıldı.

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Corona Haber İçişleri Bakanlığı Normalleşme pazar sinema
Yayınlanma Tarihi:13:40,