Sinema salonlarına 14,2 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek sağlayacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, küresel salgın sürecinde kapılarını uzun süre kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine ‘Yerli Film Gösterim Desteği’ verilecek.

Bakanlık, sinema sektörünün yoluna daha güçlü devam edebilmesi amacıyla 2023 için başvuru yapılan tüm illerdeki 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek verecek.

Destek alan sinema salonlarının listesine, Sinema Genel Müdürlüğü’nün ‘https://sinema.ktb.gov.tr’ adresinden ulaşılabilecek.

BAKANLIK DESTEKLİ FİLMLER İLK SIRADA

Sinema salonlarında Ocak 2023’te toplam seyirci sayısında, 2022’nin aynı ayına göre yüzde 10 artış yaşandı.

Bu yıl en çok izlenen filmler arasında 2 milyonu aşan seyirci sayısıyla Bakanlık destekli ‘Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa’ ilk sırada yer aldı. ‘Rafadan Tayfa’yı ‘Avatar: Suyun Yolu’ ve ‘Kutsal Damacana 4’ filmleri takip etti. (AA)