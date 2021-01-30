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Sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlanacağını duyurdu. 100'er bin lira destek verilecek 211 sinema salonunun isimleri bakanlığın sitesinden açıklandı.

Güncellenme: 23:12, 30/01/2021
Haberler Kültür Sanat
Sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salon işletmecilerine, ‘Yerli Film Gösterim Desteği‘ kapsamında 15,9 milyon liralık destek aktarılacak.

Sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla bakanlık tarafından sağlanacak destekten başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanmış olacak. Destek alan sinema salonlarının listesi Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde yayımlandı.

Listede çeşitli illerdeki toplam 211 salona 100’er bin lira destek verilecek 211 sinema salonunun adı tek tek açıklandı.

Bakanlığın girişimleriyle 23 Aralık’ta Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sinema biletleri üzerinden alınan ‘Eğlence Vergisi’ oranı, 1 Haziran 2021’e kadar sıfıra indirilmişti. Buna ek olarak önceki süreçte sinema biletlerine uygulanan ‘KDV’ oranı da yüzde 1’e indirilmişti.

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