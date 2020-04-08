Sinema salonlarının ilk çeyrek gişe kaybı yüzde 59!

Corona virüsü salgını ile birlikte kapanan sinemalar kan kaybetmeye devam ediyor. Özellikle kültür-sanat alanında faaliyet gösteren merkezler, salgın nedeniyle zor duruma girdi.

Box Office’in açıkladığı verilere göre 2020’nin ilk çeyreğiyle ilgili raporlarda, en büyük 10 sinema pazarında yaşanan gişe kaybı yaklaşık yüzde 59 oranında… En büyük kayıp ise, 25 Ocak Çin Yeni Yılı öncesi salgın tehdidi nedeniyle sinema salonlarını kapatma kararı alan Çin’de gerçekleşti. 2019’un aynı dönemine göre yüzde 91 gişe kaybı yaşanan ülkede, geçtiğimiz haftalarda kademeli olarak salonların yeniden hizmete açılmasına başlanmış fakat sonrasında Ulusal Sinema Bürosu’nun kararıyla tüm salonlar tekrardan kapatılmıştı.

Çin’de, 2020 yıllık bilançoda kaybın yüzde 50’nin üzerinde olacağı belirtiliyor.

ABD’DE YÜZDE 25 KAYIP

ABD & Kanada’da ise, ilk çeyrekte yaşanan düşüş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında gerçekleşti. ABD’de 19 Mart’ta kapatılan salonların, en az yaz aylarına kadar açılması beklenmiyor.

Sinema sektöründeki üçüncü büyük market olan Japonya’da, önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 36, Güney Kore’de ise yüzde 56, İtalya’da yüzde 18, Fransa’da yüzde 36, Almanya’da ise yüzde 19 oranında daralma yaşandı.