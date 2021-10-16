Sinema sektöründe 18 yeni projeye destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılının son destekleme kurulu toplantısında, sinema sektöründe 18 projeye 17 milyon 450 bin lira destek verilmesi kararı alındı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 99 proje bakanlık ve sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik 5. Destekleme Kurulu tarafından değerlendirildi.

Bakanlığın verdiği desteklerle 5 yönetmenin, ilk uzun metrajlı sinema filmini yapabilmesine olanak sağlandı. 5 ‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım’ projesine 3 milyon 750 bin lira, 11 ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’ projesine 13 milyon 300 bin lira, 2 ‘Çekim Sonrası’ projesine ise 400 bin lira destek sağlandı.

USTA YÖNETMENLERE DESTEK

Bakanlıkça ilk filmi ‘Güvercin’ ile Berlin Film Festivalinde yarışan ve Asya Pasifik Film Ödüllerinde ‘En İyi Gençlik Filmi’ ödülünü alan yönetmen Banu Sıvacı’nın ‘Günyüzü’ ve yine ilk filmi ‘Bozkır’ ile Antalya Altın Portakal Film Festivalinden 11 ödülle dönen yönetmen Ali Özel’in ‘Beklenti’ filmi desteklenen projeler arasında yer aldı.

‘Anons’ filmi ile Venedik Film Festivalinde ‘Jüri Özel Ödülü’ alan yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Ölüleri Yakma Cemiyeti’, usta yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun Cannes Film Festivali’nin ‘Cinefondation Atelier’ bölümüne seçilen ‘İdea’, Türk sinemasının başarılı kadın yönetmenlerinden Pelin Esmer’in ‘O da bir şey mi’, usta yönetmen Derviş Zaim’in ‘Suç’, son filmi ‘Gölgeler İçinde’ ile Moskova Uluslararası Film Festivali’nde ‘Jüri Özel Ödülü’ kazanan yönetmen Erdem Tepegöz’ün ‘Çığ’ filminin yanı sıra ‘Ateşin Düştüğü Yer’ filmiyle Montreal Dünya Film Festivali’nde ‘En İyi 20 Film’ listesine girme başarısını gösteren yönetmen İsmail Güneş’in ‘Kurban’ filmi de desteklenen yapımlardan oldu.

Ayrıca yönetmenliğini Ahmet Sönmez’in üstleneceği ve Türk edebiyatının önemli ismi Mustafa Kutlu’nun ‘Aynı’ isimli eserinden uyarlanan ‘Yıldız Tozu’ da destek almaya hak kazanan filmlerden oldu. (DHA)