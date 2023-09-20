Sinema sektörüne 72 milyon 500 liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu'nun son toplantısında, sinema sektörüne 72 milyon 500 bin lira destek verilmesi karara bağlandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 7 kişilik Sinema Destekleme Kurulunun son değerlendirme toplantısında, 20 projenin daha desteklenmesi kararı alındı.

Sinema sektörüne verilen desteklerden 7’sini “İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım”, 11’ini “Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım” ve 2’sini de “Çekim Sonrası” başlığında yer alan projeler aldı.

Projelere 72,5 milyon lira destek sağlandı. Bu desteklerle 2023 yılında sinema sektörüne sağlanan toplam maddi katkı miktarı 98,9 milyon liraya ulaştı.

Bakanlık destekli filmler, bu yıl Cannes, Venedik, Varşova, Toronto ve New York gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde de yer alarak Türk sinemasının tanıtımına önemli katkı sağladı. (AA)