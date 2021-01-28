Sinema sektörüne destek geldi ama…

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren sinema salonlarını desteklemek üzere yeniden düzenlenen yönetmelikte öne çıkan değişiklikler şöyle:

EN AZ 12 DEĞİL 6 FİLM

Devletten alınan desteğin şartları arasında, desteği alanın sinema salonunda bir yıl boyunca en az 12 filmi en az bir hafta süreyle ve günde en az üç seans olacak şekilde göstermesi şartı, “en az 6 film” olarak değişti.

3 SEANS YERİNE 2 SEANS

16.00'dan sonra en az 3 seans gösterilme şartı 2'ye indirildi.

60 KOLTUK YERİNE 50 KOLTUK

Sinemadaki toplam koltuk sayısı şartı 60'tan 50'ye indirildi.

Destekler bugüne kadar, fatura ve yapılan gösterimlere ilişkin aylık bordroların ve yapımcı paylarının ödendiğine dair dekontun bakanlık tarafından onaylanmasından sonra ödeniyordu. Yapılan değişiklikle desteğin yüzde 50'si sözleşme imzalandığı anda ödenecek.

KAPALI SALONDA NASIL UYGULANACAK

Koltuk ve seans sayısı şartlarında esneklik getiren yeni düzenlemenin uygulamada ne kadar fayda sağlayacağı şüpheli. Zira, pandemi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı olan sinema salonları İçişleri Bakanlığı genelgesiyle en az 1 Mart'a kadar kapalı olacak.

SİNEMA SALONLARININ YERİNİ DİĞER PLATFORMLAR DOLDURUYOR

Tüm dünya genelinde de çoğu sinema salonu kapalı. Çok sayıda film vizyondan çekildi ve streaming platformlarındaki yerlerini aldı. Türkiye’de de filmler Netflix ve BluTV gibi platformlara devrediliyor. Ayrıca sinemaların işlememesi, evden kolay tüketilebilecek içerik arayışı yeni platformların açılışına da neden oluyor.