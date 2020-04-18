Sinema ve tiyatro oyuncusu İsrafil Parlak intihar etti!

Sinema ve tiyatro oyuncusu İsrafil Parlak intihar etti!

AKP'li belediyenin uzun yıllar kentte faaliyet gösteren Kars Sanat Merkezini kapatmasıyla uzun bir süre işsiz kaldığı belirtilen sanat yönetmeni ve sinema oyuncusu İsrafil Parlak, evinde intihar etti.

Olay, sanatçının Kars merkez Yeni Mahalle Köprü Sokak’taki evinde meydana geldi.

Sinema ve tiyatro oyuncusu İsrafil Parlak'ın ailesi eve geldiğinde zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı.

Aile kapının içeriden kapalı olduğunu fark etti.

Durumu polis ekiplerine bildiren aile içeriye girdiğinde İsrafil Parlak'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

112 acil sağlık ekipleri İsrafil Parlak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, Parlak'ın cenazesi otopsi yapılmak için hastaneye kaldırıldı.

“SANAT ALANINDA BİRÇOK ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK”

1999 yılında seçilmesi ardından sanat merkezini açan ve yöneticiliğine İsrafil Parlak'ı getiren dönemin belediye başkanı Naif Alibeyoğlu, şöyle konuştu:

* 1999 yılında belediye başkanı olduğumda ilk işim uzun yıllar kapalı olan Halk Eğitim Merkezini Anadolu Kültür Derneğinin kurucusu olan Osman Kavala'nın da katkılarıyla Kars Sanat Merkezine dönüştürdük ve orada sanat alanında çalışmalar başlattık.

* Sanat yönetmenliğine İsrafil Parlak'ı getirdik.

* Sanat merkezimizi kurduktan sonra sanat alanında birçok çalışmaya imza attık.

* Bununla beraber bale kursları, fotoğraf atölyesi, resim atölyesi gibi alanlarda hizmet vermeye başladık.

* Uluslararası Kafkas kültürleri festivali yapıyorduk 60 ülkeden festival katılımcısı geliyordu.

* Yine Uluslararası Altınkaz Film Festivalini yaptık, sinema camiasından olan Tuncel Kurtiz, Tarık Akan, Şener Şen gibi birçok değerli sanatçımız Kars'a geliyordu o dönemde Kars kültür kenti olmuştu.

“İŞSİZ KALDIĞI İÇİN BUNALIMDAYDI”

* 2009'da seçimleri kaybettim ve belediye AKP'ye geçti.

* Yerime gelen AKP'li belediye başkanı gelir gelmez Sanat Merkezi ve Tiyatromuzu kapattı ve Halk Eğitim Merkezine devretti.

* Sanat merkezinin kapanması sonrasında İsrafil Parlak uzun bir süre işsiz kaldı.

* Uzun süre işsiz kaldığı için bunalımdaydı.

* Geçen gün beni aramıştı o günleri çok özlediğini söylemişti adeta veda eder gibiydi.

* İsrafil, sanat adamıydı adeta sanat aşık bir insandı ve bu alandan başka bir işle uğraşamazdı.