Sinema ve tiyatronun yıldız ismi 98 yaşında hayatını kaybetti

Broadway tiyatrosu ve sinema perdesindeki çalışmalarıyla tanınan Carole Cook'un vefat ettiği açıklandı.

98 yaşında hayatını kaybettiği açıklanan aktris Carole Cook’un, kalp yetmezliğinden “huzur içinde” öldüğü menajeri tarafından paylaşıldı.

Cook, 1980 yılında oynadığı ünlü Broadway müzikali “42nd Street”teki Maggie Jones rolünün dışında, sinema ve televizyonda 60’tan fazla projede yer aldı.

Asıl adı Mildred Frances Cook olan aktris, şov dünyası için uygun bir ad olmadığı düşüncesiyle adını Carole’ye çevirdi.

Cook ayrıca HIV/AIDS hayır kurumlarının aktif bir savunucusuydu. Ünlü aktris, HIV/AIDS’e karşı farkındalık yaratmak için her yıl virüsten ölen kurucularının oğullarını onurlandıran bir organizasyon olan “Help Is On The Way”de sahne aldı.

2015 yılında, BroadwayWorld.com’a “insanların hayatlarına iyilik için küçük bir fark getiren biri olarak” hatırlanmak istediğini söyledi.

“Hepimiz sevilmek istiyoruz ve bu hoş olur,” şeklinde konuşan Cook, “‘Onu tanıdığıma memnun oldum’ diye düşünmelerini isterim.” dedi.

