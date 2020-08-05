Sinema ve TV kuruluşlarından Ufuk Bayraktar için sert açıklama

Adana'da çekimleri süren "Dayı: Bir Adamın Hikayesi"nin setinde oyuncu Ufuk Bayraktar'ın set ekibine tehditte bulunduğunu, küfür ettiğini belirten sinema ve TV kuruluşları, "Mobbinge, hakarete, taciz ve şiddete karşı dayanışmayı büyüterek, yasalardan aldığımız güçle cevap vereceğiz" açıklaması yaptı.

Sinema ve TV kuruluşları, Adana’da çekimleri devam etmekte olan yapımcılığını Zyef Film Yapım ve Ubay Film Yapım’ın üstlendiği “Dayı: Bir Adamın Hikayesi” adlı sinema filminin setinde, oyuncu Ufuk Bayraktar’ın kuaför Metin Tektaş ve makyöz Alev Ünal Nayir’e ağır küfürler ederek, tehditte bulunması ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Yaşanılanların kabul edilemeyeceğini bildiren açıklama şöyleydi:

İŞTEN AYRILDILAR

“Metin Tektaş karakola gidip Ufuk Bayraktar’dan şikayetçi olmuştur. Alev Ünal Nayir ise başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar ve onu destekleyici mahiyette davranan yönetmen Uğur Bayraktar’dan şikayetçi olmuş ve tedbir kararı uygulanmasını talep etmiştir.

Yaşanan olay sonrası set çalışanı kuaför ve makyöz meslektaşlarımız, can güvenlikleri kalmadığı için işten ayrılmak zorunda kalmışlardır. Olay anında, saldırıya maruz kalan meslektaşlarımız ve seneki çalışanlar tarafından alkollü olduğu söylenen Ufuk Bayraktar’ın daha önceden de sete alkollü geldiği için sahnesinin çekilemediği, iptal edildiği ve bu nedenle yardımcı yönetmene ağır küfürler ettiği bilinmektedir. Reji ekibi bunun üzerine işi bırakmış ama Ufuk Bayraktar’ın ertesi gün sete gelip özür dilemesi sonucu işe devam etmiştir.

KÜFÜR, TEHDİT, ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Sette çalışanlar yaşanılan olaylar sonrası, yapımcının bazı tedbirler almasını talep etmiş, gerekli tedbirler alınmaz ise işe devam etmeyeceklerini dile getirmişlerdir. Yapımcı, Ufuk Bayraktar’ın bir daha sete alkollü alınmayacağını, sahnesi olmadan da sene bulunmayacağını garanti etmiştir. Filmi yarıda bırakmak istemeyen ekip de bu şartlarda işe devam etme kararı almıştır.

İstanbul Sözleşmesi’nin önemini vurguladığımız bu günlerde sene çalışan meslektaşlarımızın ağır küfürlere maruz kalması, itilip kakılması, tehdit edilmesi, çalışma yeri olan karavanın iki kez oyuncu tarafından basılması ve ancak zorla durdurulabilmesi kabul edilebilir değildir.

Sendikalar ve STK’Iar olarak set emekçilerinin maruz bırakıldığı hukuk dışı her türlü davranışın topyekûn karşısında duracağız. Mobbinge, hakarete, taciz ve şiddete karşı dayanışmayı büyüterek, yasalardan aldığımız güçle cevap vereceğiz. Bu konuda kararlı olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz.

İMZA ATAN KURULUŞLAR

Açıklamaya; Sinema TV Sendikası, Oyuncular Sendikası, Sinema Emekçileri Sendikası (Sinesen), SenaristBir, Görüntü Yönetmenleri Derneği (GYD), Sanat Yönetmenleri İstanbul Derneği (SYD İstanbul), Reji Asistanları Platformu (RAP), Kamera Asistanları Derneği (KAD), DIT Derneği, Post Prodüksiyon Çalışanları Derneği (POSTPRODER), Yönetmenler Birliği Platformu (YönBir), Boom Operatörleri Platformu, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY), ve Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) imza attı.