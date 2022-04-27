Sinemacılardan ‘Gezi Davası’ çağrısı: Susmuyoruz, korkmuyoruz

Gezi davasında verilen tutuklama kararlarına sinemacılardan da tepki geldi. Yönetmenlerin, senaristlerin ve oyuncuların da aralarında olduğu bir grup sinemacı, "Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!" diyerek sektör emekçilerini imza vermeye davet etti.

Sozcu.com.tr

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Gezi davasında verilen tutuklama kararlarına tepkiler sürüyor. Aralarında Müjde Ar, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Mert Fırat, Pınar Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Şevket Çoruh, Ahmet Mümtaz Taylan, Meltem Cumbul, Onur Saylak, Fatih Akın, Damla Sönmez, Hale Soygazi, gibi isimlerin yer aldığı 177 sinemacı, yayımladıkları açık çağrıda “Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!” dedi.

“SİNEMACILARDAN AÇIK ÇAĞRI”

“Sinemacılara açık çağrı” başlıklı yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

“Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız. Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater'in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilen 18'er yıllık, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz. Anayasal, barışçıl gösteri ve protesto hakkını kullanan vatandaşları şeytanlaştırmak, terörize etmek, cezalandırmak hiçbir erkin haddi de, hakkı da olamaz.

“TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER İNŞA ETMEYİ BİR GÖREV KABUL EDİYORUZ”

*Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

“SUSMAYACAĞIZ. KORKMUYORUZ, SİNMİYORUZ!”

*Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!”

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