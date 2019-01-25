Sinemadaki ‘mısır krizi’nin ardından flaş karar! ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’nın vizyon tarihi belli oldu

Yılmaz Erdoğan’ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği “Organize İşler: Sazan Sarmalı”nın geçtiğimiz 1 Ocak’ta vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Mars Cinema Group ile yapımcılar arasında patlayan “Mısır krizi” nedeniyle film önceden açıklanan tarihte vizyona girmedi. Yılmaz Erdoğan, Mars Cinema Group’un hakettikleri payı vermediğini belirtmiş ve filmi gösterime sokmama kararı almıştı.

YASADAN MEMNUN

Vizyondaki bu kriz, Meclis’e taşınmış ve son olarak 5224 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” yasalaşmıştı. Söz konusu yasanın sansürü yaygınlaştıracağı ifade edilse de, birtakım yapımcılar gelişmeden memnun kaldı. Memnun olan isimlerden birisi de Yılmaz Erdoğan’dı. Ünlü yönetmen, tüm bu gelişmelerin ardından filmini 1 Şubat’ta izleyicilerle buluşturma kararı aldı.