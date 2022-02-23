Sinemalar kapalı ama, elle boyanmış film afişleri yurt dışından ilgi görüyor

Ganalı ressam Daniel Anum Jasper, Paul Newman'dan John Travolta'ya pek çok aktörün filminin afişini yeniden yorumladı, Jasper şimdi yabancı bir koleksiyoncu tarafından yeniden keşfedildi.

Sozcu.com.tr

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1970’lerin sonundan 1990’lara kadar Gana, gezen seyyar sinemalar için hazırlanan afişlere tanık oldu. Yerli sanatçılar, çoğu zaman afişini bile görmedikleri filmleri izleyerek ya da sadece özetlerini okuyarak kendi hayâl güçleriyle yeni afişler hazırladılar. Ya bir perde ya da çuvallar üzerine yaptıkları afişler pek rağbet görmese de ve zamanla seyyar sinema olayı tamamen bitince unutulup gitse de yurt dışından ilgi görmeye devam ediyor.

Jasper da bu geleneğin öncülerinden biriydi ve son 30 yıldır başka amaçlarla kullanılan un çuvallarına film afişleri çiziyor. Ancak, bir zamanlar insanların tiyatro koltukları için yaygara kopardığı piyasa da değişti. Jasper, “İnsanlar artık telefonlarının rahatlığında izleyebiliyorlar; bir film izlemek için dışarı çıkmakla ilgilenmiyorlar” dedi.

Şimdilerde modası geçmiş gibi görünse de uluslararası alanda elle boyanmış bu posterlere sahip olmaya artan bir ilgi olduğunu söylüyor Jasper: “Şimdi onları özel odalara asıyorlar ya da sergilerde sergiliyorlar.”

İnternetin yükselişi ile Gana’nın bağımsız sinemaları belirsizliğe düştü. Ancak Jasper’ın çalışmaları, afişlerin Afrika sanatında belirli bir dönemin benzersiz temsilleri olarak değerlendirildiği Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere yurt dışında ilgi gördü.

Gana’daki Ashesi Üniversitesi’nde pop kültürü antropolojisi profesörü olan Joseph Oduro-Frimpong, Jasper’ın birkaç tablosuna sahip. Posterlerini bu yıl üniversitede açılacak Afrika Popüler Kültür Merkezi’nde sergilemeyi planlıyor ve insanların bunların tarihsel önemini takdir etmelerini umduğunu söyledi:

“Elbette posterlerin estetik bir değeri var, biz onları öğrencilerle sohbet etmek için kullanıyoruz” dedi.

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