‘Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri’nde yeni konu: Kibir

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart iş birliğiyle düzenlenen Sinema & Psikiyatri Seminerleri yeni sezonda ‘Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri’ başlığı ile devam ediyor.

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Koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder'in yaptığı seminer dizisi Akbank Sanat YouTube kanalında yayınlanacak. Seminer serisinin üçüncüsü 16 Şubat'ta “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Kibir” başlığı altında ‘To die for' (Sonsuz İhtiras) filmi üzerinden gerçekleşecek. Yönetmen Gus Van Sant'ın ‘To die for' filminin konuşulacağı oturumun konuşmacıları ise Prof. Dr. Bedirhan Üstün, Sevcan Karakoç, Buse Arslan, Haydar Ergülen ve Serpil Vargel olacak. Oturumda ‘Kibir en sevdiğim günah', ‘Korkakların maskeli balo merakı ve sinema', ‘Kibir bir dağ mı?', ‘Doymamış ruhların fakirliği' başlıkları konuşmacılar tarafından ele alınacak.