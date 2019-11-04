Sinemanın püf noktaları bu seminerde

Ali Aga, Altan Bal, Burak Göral, Ekin Koç, Elif Hopyar, Ercan Kesal, Ezel Akay, Gülşah Elikbank, Hakan Yılmaz, Hatice Aşkın, Işıl Özgentürk, Meryem Yavuz, Onur Saylak, Yamaç Okur, "Film Sektörü'nün" gerçek ortamını irdelemek için bir araya geldi.

19-26 Kasım, 3-10-17-24 Aralık tarihleri arasında 6 hafta boyunca her Salı akşamı saat 19:00 ile 21:30 saatleri arasında İFSAK’ta düzenlenecek seminerlerde “Öykü, Senaryo, Görüntü Yönetmeni, Yönetmen, Kurgu ve Yapım” konu başlıklarında seminer düzenlenecek.



19 KASIM SALI, Saat: ‪19:00‬/21:30

ÖYKÜ – Anlatmaya değer olan nedir?

Konuşmacılar: Gülşah Elikbank – Işıl Özgentürk

Moderatör: Hakan Yılmaz

26 KASIM SALI, Saat: ‪19:00- 21:30‬

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ – Görüntü yönetmeni kimdir, nasıl çalışır?

Konuşmacı: Meryem Yavuz

Moderatör: Altan Bal

3 ARALIK SALI, Saat: ‪19:00- 21:30

‬SENARYO – Bir öykü nasıl senaryolaşır, diyaloglar nasıl yazılır?

Konuşmacılar: Burak Göral – Ezel Akay

10 ARALIK SALI, Saat: ‪19:00-21:30‬

KURGU – Yazmak aynı zamanda silmektir. Hangi parçalar bütünü oluşturacak?

Konuşmacılar: Ali Aga – Onur Saylak

Moderatör: Elif Hopyar

17 ARALIK SALI, Saat: ‪19:00- 21:30

‬YAPIM – Bir film yapmak için kimler ve neler gerekir?

Konuşmacılar: Yamaç Okur – Ercan Kesal

24 ARALIK SALI, Saat: ‪19:00- 21:30‬

YÖNETMEN – Oyuncuyu öyküye uygun seçmek ve yönetmek

Konuşmacılar: Hatice Aşkın – Ekin Koç.