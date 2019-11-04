Sinemanın püf noktaları bu seminerde

19-26 Kasım, 3-10-17-24 Aralık tarihleri arasında 6 hafta boyunca her Salı akşamı saat 19:00 ile 21:30 saatleri arasında İFSAK’ta düzenlenecek seminerlerde “Öykü, Senaryo, Görüntü Yönetmeni, Yönetmen, Kurgu ve Yapım” konu başlıklarında seminer düzenlenecek.
19 KASIM SALI, Saat: 19:00/21:30
ÖYKÜ – Anlatmaya değer olan nedir?
Konuşmacılar: Gülşah Elikbank – Işıl Özgentürk
Moderatör: Hakan Yılmaz
26 KASIM SALI, Saat: 19:00- 21:30
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ – Görüntü yönetmeni kimdir, nasıl çalışır?
Konuşmacı: Meryem Yavuz
Moderatör: Altan Bal
3 ARALIK SALI, Saat: 19:00- 21:30
SENARYO – Bir öykü nasıl senaryolaşır, diyaloglar nasıl yazılır?
Konuşmacılar: Burak Göral – Ezel Akay
10 ARALIK SALI, Saat: 19:00-21:30
KURGU – Yazmak aynı zamanda silmektir. Hangi parçalar bütünü oluşturacak?
Konuşmacılar: Ali Aga – Onur Saylak
Moderatör: Elif Hopyar
17 ARALIK SALI, Saat: 19:00- 21:30
YAPIM – Bir film yapmak için kimler ve neler gerekir?
Konuşmacılar: Yamaç Okur – Ercan Kesal
24 ARALIK SALI, Saat: 19:00- 21:30
YÖNETMEN – Oyuncuyu öyküye uygun seçmek ve yönetmek
Konuşmacılar: Hatice Aşkın – Ekin Koç.