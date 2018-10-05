Sinemanın yıldızları Cahide Müzikhol’de buluştu

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Cahide Müzikhol’de gerçekleştirilen 55. Ulusal Yarışma Ödül Töreni’ne Kadir İnanır, Jülide Kural, Güven Hokna, Caner Cindoruk, Onur Saylak, Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü, Öykü Serter, Deniz Türkali, Sinem Yıldırım, Janset, Ushan Çakır, Tansu Biçer, Tülin Özen, Levent Özdilek, Tamer Levent, Nur Sürer, Damla Sönmez, Erkan Özerman, Ayla Algan, Mabel Matiz, Betül Arım, Bennu Gerede, Tamer Yiğit ve Lara Kamhi gibi ünlü isimler katıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



Korhan Abay’ın sunduğu ödül töreninde en iyi kadın oyuncu ödülünü Damla Sözmez, en iyi erkek oyuncu ödülünü de Tansu Biçer aldı. Geceye Erkan Özerman ile katılan Ayla Algan’a da onur ödülü takdim edildi.

GÖKSEL SAHNE ALDI



Sinemanın yıldızlarının akın ettiği ödül töreninde Göksel de mini bir konser verdi.