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Sinemanın yıldızları Cahide Müzikhol’de buluştu
Sinemanın yıldızları Cahide Müzikhol’de buluştu
Sinemanın yıldızları dün akşam gerçekleşen ödül töreninde buluştu. Tören sırasında şarkıcı Göksel mini bir konser verdi.
Kültür Sanat 5 Ekim 2018 - 10:45

Cahide Müzikhol’de gerçekleştirilen 55. Ulusal Yarışma Ödül Töreni’ne Kadir İnanır, Jülide Kural, Güven Hokna, Caner Cindoruk, Onur Saylak, Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü, Öykü Serter, Deniz Türkali, Sinem Yıldırım, Janset, Ushan Çakır, Tansu Biçer, Tülin Özen, Levent Özdilek, Tamer Levent, Nur Sürer, Damla Sönmez, Erkan Özerman, Ayla Algan, Mabel Matiz, Betül Arım, Bennu Gerede, Tamer Yiğit ve Lara Kamhi gibi ünlü isimler katıldı.

Kadir İnanır, Julide Kural, Engin Çağlar ve Betül Arım

Kadir İnanır, Julide Kural, Tamer Yiğit ve Betül Arım

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Korhan Abay’ın sunduğu ödül töreninde en iyi kadın oyuncu ödülünü Damla Sözmez, en iyi erkek oyuncu ödülünü de Tansu Biçer aldı. Geceye Erkan Özerman ile katılan Ayla Algan’a da onur ödülü takdim edildi.

Onur Ünlü, Tamer Levent, Ayla Algan ve Erkan Özerman

Onur Ünlü, Tamer Levent, Ayla Algan ve Erkan Özerman

GÖKSEL SAHNE ALDI

Sinemanın yıldızlarının akın ettiği ödül töreninde Göksel de mini bir konser verdi.

Mabel Matiz ve Göksel

Mabel Matiz ve Göksel

Son güncelleme: 11:19 - 05.10.2018

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