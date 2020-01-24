Sinemayla devrim yapabilirsiniz

Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması’nın kanaat önderi olan ve genç yarışmacılara ilham veren Oscar ödüllü Ludovic Bource, sinemanın farkındalık yaratmak için birçok mecradan önemli olduğunu söyledi.

Fransız besteci/düzenleyici Ludovic Bource'u Oscar ödüllü besteci olarak tanıyoruz. Zira siyah beyaz komedi ‘The Artist' filmi; Bource'un Cezar, Altın Küre ve Oscar ödülleri ile adını dünyaya duyurmasını sağladı… Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması'nın bu yılki kanaat önderi olan Bource ile hem yarışmayı hem de sinemayı konuştuk…

‘ANADOLU KÖKENLİYİM'

– Sabancı Vakfı'nın Kısa Film Yarışması için kanaat önderliği teklifi aldığınızda ne düşündünüz?

‘Dijital Yalnızlık' temasını benimle paylaştıklarında çok etkilendim… 12 yaşında bir oğlum var. O çok etkileniyor diyeceğim ama aslında sadece o değil. Biz yetişkinler belki bilgisayarın, cep telefonunun, teknolojinin kötü yanlarından, zaman zaman gençlerden ve çocuklardan daha çok etkileniyoruz. Sabancı Vakfı'ndan davet geldiğinde, bu konuda bilincin artırılması için çabanın bir parçası olma fikri beni çok heyecanlandırdı. Burada bulunmayı kabul etmemin bir de kişisel sebebi var… Ben bir DNA testi yaptırdım ve yüzde 70 Anadolu kökenli olduğumu öğrendim. Bu coğrafyaya yakın olmak benim için önemliydi. Bu nedenle 3 yıl önce Antalya'daki Film Festivali'nde tanıştığım Zeynep Atakan beni davet ettiğinde heyecanla kabul ettim.

TEKNOLOJİ UYARISI

– İnsanların dijital dünyada geçirdikleri zaman giderek artıyor. Siz nasılsınız bu konuda?

Ben de uzun zamandır teknolojinin getirdiği yalnızlıkla karşı karşıya kalıyorum ama yararlı yönleri de var. Tabii teknolojiyi doğru ve etkin kullanmak önemli. Teknoloji, kültür ve sanata erişim konusunda da bizleri özgürleştiriyor ve bu daha da artmalı.

OSCAR'IM VAR AMA…

– The Artist filmiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Oscar kariyerinizi nasıl etkiledi?

Bence The Artist filmi, Amerikalılar için sinemanın belli bir dönemine övgü niteliğinde bir aşk mektubu gibiydi. 5 dalda Oscar kazandı. Ben de en iyi müzik dalında Oscar ödülünü alma şansına sahip oldum. İnsanlar bir proje için beni aradıklarında başta “Sizin Oscar'ınız var. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz müziği” diyorlar. Oysa evet Oscar'ım var ama her film baştan başladığınız yeni beyaz bir sayfa…

SANAT BİR ARAÇ

– Sinema insanları nasıl etkiliyor?

Sanat her zaman gerçeği savunmak ve yaymak için en önemli araçlardan biri oldu. Sinema sorunlarla ilgili bilinç ve farkındalık yaratmak ve bu sorunları dünyaya duyurmakta büyük önem taşıyor. Farkındalık yaratmak için birçok mecradan çok daha etkili. Sinemayla devrim yapabilirsiniz.

– Film müziklerinin filme yansıması nasıl olur?

Bence bir filmde müzik, eğer iyi düşünülürse, filmin başarısının yüzde 50'sini yansıtır. Müziğin etkisi ve verdiği duygular o kadar güçlüdür ki, bazen bu yönetmenleri korkutabilir bile. Ben şahsen müzik olmayan filmleri de takdir ediyorum. Sonuçta sinemada belirli kurallar ya da kalıplar yok. Müzik her zaman müziktir…