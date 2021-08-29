Sınırlarını tutmak her devletin görevidir

Usta müzisyen Ali Kocatepe ile sanatını ve sıcak gündemi konuştuk. Ali Kocatepe; “Bugün elini kolunu sallayıp sınırı geçenler, yarın evlerimizin kapısından da eşiğimizi aşıp içeri girebilirler. Mülteci sorunu vardır ve bunu dile getirenler ırkçılıkla suçlanamazlar” dedi.

Hayati ARIGAN

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Anadolu pop müziğinin ve çağdaş Türk popunun temellerini atan, müziğimize sayısız eserler kazandıran Ali Kocatepe ile hem sanatını hem de mülteciler, yangınlar ve pandemi üzerinden günümüzün sorunlarını konuştuk… 60'ıncı sanat yılına merdiven dayayan büyük usta, “Emekli olmaya niyetim yok” diyor. Nükhet Duru ile ‘Duru Olmak' belgeselinde yer alan ‘Melankoli', ‘Ben Sana Vurgunum' ve ‘Benimsin Diyemediğim' eserlerinin izni konusunda araları açılan Kocatepe, “Nükhet Duru'ya olan güvenimi kaybettim” dedi. İşte Kocatepe'nin anlattıklarından öne çıkan başlıklar…

– Üretkenliğiniz nereden geliyor?

Louis Armstrong “Müzisyenler emekli olmazlar, içlerindeki müziği kaybettiklerinde ölürler” demiş. Lise dönemimde şarkı yazıp bestelemeye başladım ve en büyük hobimi mesleğim haline getirdim. Üretmeye devam ediyorum ve emekli olmaya da niyetim yok. Üretkenlik içimdeki müzik aşkımdan…

KIRGINLIĞIM SÜRÜYOR

– Nükhet Duru'nun ‘Hikayesi Var' albümünün hazırlık sürecini anlatan ‘Duru Olmak' belgeselindeki eserlerinizin izin konusu ile birtakım haberler çıktı…

Kazanması yıllar süren, kırılması saniyeler alan ve dağıldıktan sonra tekrar toparlanması için ömür gereken şeye ‘güven' deniyor. Nükhet Duru'ya olan güvenimi kaybettim. Belgeselinin çekildiğinden haberim bile yoktu. Yalan konuştu ve benimle hiç ilgisi olmayan ithamlarda bulundu. Kırgınlığım sürüyor…

– Biraz da gündemi konuşalım istiyorum. Covid aşısı vuruldunuz mu?

Tabii ki… Önce iki Sinovac, sonra da BioNTech… Bilimden yanayım, safsatalarla, dogmalarla işim yok. En çok, salgının siyasete alet edilmesine üzülüyorum. Millete yazık!

– Mülteci sorununa nasıl bakıyorsunuz?

“Hudut namustur” sözünden dünyada ne en gelişmiş ülkeler ne de kabile devletleri rahatsız olur. Bu söz sınırlarımızda dağlara taşlara da yazılmıştır. Ülkesinin sınırlarını kontrol altında tutmak her devletin görevidir. Mülteci sorunu doğru planlamayla çözülür. Bugün elini kolunu sallayıp sınırı geçenler, yarın evlerimizin kapısından da eşiğimizi aşıp içeri girebilirler. Mülteci sorunu vardır ve bunu dile getirenler ırkçılıkla suçlanamazlar.

– Yangınlara müdahalede geç kalındığını söyleyip dere yataklarına yapılaşmayı eleştirmenin provokasyon sayılması normal mi?

Ne provokasyonu? Gerçekleri dile getirmek, hataları sıralamak, tedbir almak aklın yolu değil midir? Zaten el birliğiyle doğayı perişan ediyoruz. Bari başımıza gelen felaketlerden ders çıkaralım ve tedbirlerimizi alalım…

KADIN HAKLARI İÇİN ŞARKI

– Ülkemizde kadınlar ikinci plana atılıp şiddete maruz kalırken, bir kız babası ve sanatçı olarak mesajınız nedir?

Kadını susturan, şiddet uygulayan, geri plana atan, eve kapatan, köle muamelesi yapan zihniyet kaybetmeye mahkumdur. Kadın hakları üzerine yazıp bestelediğim yeni bir şarkım var. Onu da uygun bir zamanda seslendirecek ve paylaşacağız. Danimarka'nın en tanınmış yazarı Hans Christian Andersen'in bir sözüyle sohbetimize son verelim: Sözcüklerin bittiği yerde müzik konuşur…

Skandallarla ünlenmedik Ali ve Aysun olarak sanatımızla var olduk

– Sanat dünyasının örnek gösterilen ailelerindensiniz.

Biz sansasyon ve skandallarla ünlenmedik. Sanatımızla ön plana çıktık ve hep kendimizle yarıştık. Yeniliklere açık olduk ve işimize hep farklılık getirdik. 36 yıldır Ali ve Aysun olarak sadece sanatımızla var olduk. Aile değerlerine ve insan ilişkilerine çok önem veririz. Beğenilmek ve örnek gösterilmek güzel bir duygu…

– Eşiniz Aysun Hanım müzisyen, kızınız İlkyaz oyuncu. Sanatçı bir ailesiniz.

Aynı havayı soluyoruz ve işimizi seviyoruz. Üçümüz bir araya gelince eğleniyoruz ve güzel vakit geçiriyoruz. Farklı açılardan bakıp çok rahat tartışabiliyor, birbirimizi eleştirebiliyoruz. Bu ilişki ve gözlemler bizi daha başarılı sonuçlara taşıyor…

Atatürk sevgisi, milletin kalbinden sökülemez

– Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün devlet madalyalarından kabartması kaldırılıyor, tercümelerde Atatürk'ün adı sansürleniyor. Atatürk'ten neden korkuyorlar?

Atatürk'ün gelmiş geçmiş en büyük devlet adamı ve devrimci olduğunu anlamak istemeyen ve ne yazık ki Atatürk düşmanı olarak beyinleri yıkanan insanlar var. Atatürk, tüm karşı propagandalara rağmen bugün hâlâ karanlığın, gericiliğin karşısında elinde aydınlanma meşalesiyle dimdik duruyor. Atatürk gerçeğini, sevgisini milletin yüreğinden söküp atamıyorlar… Bu yüzden kıskanıyor ve korkuyorlar…

– Yeni nesil Zeki Müren'i tanıma fırsatını yakalayamadı. Zeki Müren ile ilgili ne söylemek istersiniz?

Bilgi, görgü, yetenek ve icraatlarıyla gerçek bir sanatçıydı. Saygılı ve sevecendi. Yeri geldiğinde hak edenlere haddini bildirirdi. Onu tanımış olmak ve onun övgülerini almak benim için çok değerlidir…

– Belgesel niteliğinde çok geniş fotoğraf albümleriniz var. En sık görüştüğünüz sanatçı dostlarınız kimler?

Fotoğraf ve kupürleri bilgisayarda topladım. Yoksa fiziksel olarak saklamak için onlara bir ev kiralamak ve düzenleyip arşivlemek gerekecekti. Şimdi yıllara göre ulaşmak istediğim fotoğraflara ulaşabiliyorum. Sanatçı dostlara gelince; sevdiklerimizle telefonla da olsa hatır sorup görüşebiliyoruz. Ama hiçbir şey eskisi gibi değil… Zaman ve koşullar insanları da alışkanlıkları da değiştirebiliyor…