Sir David Attenborough kimdir, mesleği nedir?

İngiliz yayıncı ve doğa tarihçisi Sir David Attenborough, 1926 yılında doğdu. Doğa belgeselleriyle dünya çapında tanınan David Attenborough Instagram'da birkaç saat içinde bir milyon takipçiye ulaşarak rekor kırmayı başarmıştı.

DAVİD ATTENBOROUGH KİMDİR?

David Frederick Attenborough, İngiltere’de 8 Mayıs 1926 doğdu.

Attenborough, doğa tarihi programlarının yüzü ve sesi olarak kariyerine 60 yıldan fazla süredir devam etti. Frederick, gezegen üzerindeki tüm yaşamı kapsamlı bir araştırma ile, Doğal Tarih Birimi ile birlikte, dokuz Life serisinin yazıp sunulması ile bilinir. Frederick, BBC Two ve 1960 ve 1970’li yıllarda BBC Televizyonu’nda programlama müdürü kontrolörü olarak hizmet ederek aynı zamanda BBC’de eski bir üst düzey yönetici olmuştur.

Kendisi unvanı umursamıyor olsa da Attenborough yaygın olarak, İngiltere’de bir milli hazine olarak kabul edilir. Frederick, yönetmen, yapımcı ve aktör Richard Attenborough’un kardeşidir.

INSTAGRAM’DA REKOR KIRDI

Sir David Attenborough, Instagram’da birkaç saat içinde bir milyon takipçiye ulaşarak oyuncu Jennifer Aniston’ın rekorunu kırdı.

Attenborough perşembe günü çevreci görüşlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmak için Instagram’a katıldı.