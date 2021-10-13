Sir Paul McCartney’den samimi açıklamalar: “Rolling Stones’tan daha iyiyiz”

Beatles efsanesi Sir Paul McCartney, verdiği son röportajda birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. McCartney, ezeli rakipleri Rolling Stones'u hedef alarak "iş müzik yapmaya geldiğinde bizim ağımız onlarınkinden biraz daha genişti" dedi.

Sozcu.com.tr

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The New Yorker ile yaptığı röportajda Sir Paul McCartney’in hedefinde Rolling Stones vardı. Rolling Stones’un solisti Mick Jagger’ın geçen yıl grup hakkında şakalaşarak konuşmasının ardından McCartney de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sir Paul McCartney, Rolling Stones’u “bir blues cover grubu” olarak tanımladı ve Beatles’ın daha geniş bir müzikal etki yelpazesinden yararlandığını iddia etti.

McCartney geçen yılda Howard Stern ile yaptığı bir röportajda, Rolling Stones’un “Beatles’ın daha iyi olduğunu” söylemişti. Buna karşılık olarak da Jagger şu şekilde cevap vermişti: “İnanılmaz bir şekilde bir grup hâlâ stadyumlarda çalıyor ve diğer grup yok.”

Tüm zamanların en başarılı gruplarından ikisi olan Beatles ve Rolling Stones, 1960’larda genellikle birbirleriyle rekabet halinde olsalar da aslında dostane ilişkiler içindeydiler.

AYRILMAK İSTEYEN JOHN’DU

Son röportajında Sir Paul McCartney, “Bunu söylemeli miyim emin değilim, ama onlar bir blues cover grubu, Stones böyle bir şey. Sanırım bizim ağımız onlarınkinden biraz daha genişti” dedi.

McCartney geçtiğimiz günlerde BBC ile yaptığı başka bir röportajda da Beatles’ın bitişinden John Lennon’u sorumlu tutmuştu.

Beatles efsanesi ayrılık için şunları söyledi: “Bölünmeyi ben başlatmadım. Sorumlu, bizim Johnny’mizdi. John bir gün odaya girdi ve ‘Beatles’tan ayrılıyorum’ dedi. Aslında asıl mesele, John’un Yoko ile yeni bir hayat kurmasıydı. Bununla tartışamazdınız. Hayatımın en zor dönemiydi. Bu benim grubumdu, bu benim işimdi, bu benim hayatımdı, devam etmesini istedim. Oldukça iyi şeyler yaptığımızı sanıyordum; Abbey Road, Let It Be… Ve devam edebileceğimizi düşündüm.”

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