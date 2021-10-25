Sir Paul McCartney’den yeni karar: “Artık imza atmak, selfie çektirmek istemiyorum”

Ringo Starr'dan sonra şimdi de Paul McCartney imza atmayı bırakacağını açıkladı. Eski Beatles üyesi, hayranlarına imzalar dağıtma ve onlarla selfie çektirmek yerine sohbet etmeyi tercih edeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Beatles’ın efsane isimlerinden Paul McCartney, yarım yüz yıldan fazla bir süredir bir parça kağıda imza atmak için rahatsız edildikten sonra bunu artık yapmak istemediğini açıkladı.

McCartney, Amerikan dergisi Readers Digest’e şunları söyledi: “Bana her zaman biraz garip geldi. Niye ya? İkimiz de kim olduğumu biliyoruz.”

Eski Beatles üyesi aynı zamanda selfie çektirmeyi de anlamsız bulduğunu sözlerine ekliyor:

“Genelde sahip olduğunuz şey, arka planı kötü olan bir fotoğraf ve ben biraz sefil görünüyorum. Bunların yerine hadi sohbet edelim; hikayeleri değiş tokuş edelim.”

RINGO STARR DA İMZA ATMAYI BIRAKMIŞTI

McCartney’in kararı, Beatles’tan eski arkadaşı Ringo Starr’ın 2008’de imza atmama kararının ardından geldi.

Yıldız, başkalarının imzasından yararlandığını fark ettikten sonra imza atmamaya karar vermişti. Ve şunları söylemişti: “Ben imza atmıyorum. İmzalarım yaptığım her şey şeyin üzerinde var.”

Davulcu, web sitesinde artık hatıraları imzalamayacağını ve hayran postalarının çöpe atılacağını söyleyen bir video mesajı yayınlayınca da eBay’deki imzasından para kazanmak isteyen hayranlarının ortaya çıkmasına neden olmuştu.

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