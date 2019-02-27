Sir Philip Sidney’in soneleri ilk kez Türkçe’de

İngiliz edebiyatının Shakespeare ve Marlowe ile beraber üç büyük kurucusundan biri kabul edilen Sir Philip Sidney’in “Astrophil ile Stella Soneler” isimli eseri Türkiye’de ilk kez yayımlanıyor.

Dünya edebiyat tarihine damgasını vuran Sir Philip Sidney 16'ncı yüzyılda yaşadı. Zekâsı ve yetenekleriyle saray mensuplarının beğenisini kazandı. Eserleri yayımlandığı dönem dokuz, William Shakespeare'inkiler dört baskı yapıyordu. İngiliz edebiyatının Shakespeare ve Christopher Marlowe'la birlikte üç büyük kurucusundan biri olan Sidney'in “Astrophil ile Stella Soneler” adındaki eseri Türkiye'de ilk kez VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından okura sunuluyor.

Çevirmenliğini Nazmi Ağıl'ın yaptığı kitapta Astrophil adındaki soylu gencin, bir diğer soylu genç Stella'ya karşı ölümsüz aşkı 108 sonede aktarılıyor.

AŞK VE ERDEM ARASINDA

Rönesans dönemine ait şiir dilini ve hümanizmi yansıtan kitap, Astrophil karakterinin bakış açısından okura ulaşıyor. Özgürlüğüne aşırı düşkün delikanlı aşık oluyor ve sevda yüreğine konunca o da buna “cehennem” adı veriyor. Aşk ve erdem arasında sıkışan genç hissettiklerinden oldukça rahatsız oluyor, ardından şu sözleri sarf ediyor:

Erdem, düş git yakamdan, n'olur biraz rahat ver,

Aklım ile gönlümü birbirine düşürdün.

Değersiz aşk kalbimi zapt etti ise eğer,

Fırlat kalbi kenara, ne hali varsa görsün.