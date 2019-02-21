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Sıra dışı bir ‘Hırsız’
Sıra dışı bir ‘Hırsız’
Teatrosanat'In 2 perdelik tiyatro oyunu izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Kültür Sanat 21 Şubat 2019 - 15:56

‘Hırsız', 28 Şubat günü Duru Tiyatro Sahnesi’nde, 8 Mart günü ise Profilo Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak. Sıra dışı bir hırsızın sürpriz bir parti hazırlığında arapsaçına dönen romantik keşmekeşini anlatan oyun, “Hayatınızın ortasına bomba gibi düşen bir davetsiz misafir bildiğiniz her şeyi alt üst etse ne yapardınız?” diye soruyor.

Oyunu yazan ve yöneten isim Ulvi Karakurt. Oyunda Mustafa Oğuz Türkkan, Funda Karabacak, Murat Aydoğdu, Özlem Demirdağ, Ulvi Karakurt, Fatma Bozkurt Demirdağ ve Sezai Yıldız oynuyor.

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