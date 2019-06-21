Sıra dışı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sıra dışı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Sıra dışı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sıra dışı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘sıradışı’dır. Sıra dışı mı, sıradışı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sıradışı'dır.

SIRADIŞI NE DEMEK: Alışılmışın dışında olan, olağan dışı, gayritabii, ekstrem, beklenmedik anlamında bir söz.

SIRADIŞINASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “sıradışı mı, sıra dışı mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sıra dışı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

sıradışı (Yanlış kullanım)

sıra dışı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yazdığı kitapta anlattıkları çok sıra dışı olaylar.”