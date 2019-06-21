Sıra dışı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sıra dışı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sıradışı'dır.
SIRADIŞI NE DEMEK: Alışılmışın dışında olan, olağan dışı, gayritabii, ekstrem, beklenmedik anlamında bir söz.
SIRADIŞINASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “sıradışı mı, sıra dışı mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sıra dışı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
sıradışı (Yanlış kullanım)
sıra dışı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yazdığı kitapta anlattıkları çok sıra dışı olaylar.”