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Sırılsıklam nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sırıl sıklam’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Sırılsıklam nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sırıl sıklam’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘sırılsıklam’dır. Sırılsıklam mı, sırıl sıklam mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 27 Aralık 2019 - 11:17

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sırılsıklam'dır.

SIRILSIKLAM NE DEMEK: Pek çok parçaya ayrılmış, parça parça olmuş anlamındadır.

SIRILSIKLAM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin sırılsıklam mı, sırıl sıklam mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sırılsıklam şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

sırıl sıklam (Yanlış kullanım)
sırılsıklam (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“O kadar çok yorulduk ki, terden sırılsıklam olmuşuz.”

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Son güncelleme: 11:28 - 27.12.2019
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