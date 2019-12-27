Sırılsıklam nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sırıl sıklam’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sırılsıklam'dır.
SIRILSIKLAM NE DEMEK: Pek çok parçaya ayrılmış, parça parça olmuş anlamındadır.
SIRILSIKLAM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin sırılsıklam mı, sırıl sıklam mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sırılsıklam şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
sırıl sıklam (Yanlış kullanım)
sırılsıklam (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“O kadar çok yorulduk ki, terden sırılsıklam olmuşuz.”