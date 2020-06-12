Şirin Soysal’dan yeni tekli: Yağmurun Sesine Bak

Şirin Soysal, 2020 Ocak ayında çıkarttığı iki şarkının ardından bu sefer bir cover şarkı ile dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

70'lerde önce Mine Koşan sonra Erkin Koray tarafından söylenmiş olan Vedat Yıldırımbora bestesine Norveçli müzisyen Frode Haltli'nin akordeonu ile yepyeni bir duygu katan sanatçı canlı olarak kaydettikleri tekliyi SGM Yapım etiketiyle yayınladı.

Doğaçlama olarak konserde kaydedilen şarkı için Murat Beşer ‘Şirin Soysal'ın sesi şarkının içeriğine eldiven gibi oturuyor. Şarkının hikayesindeki derin acı, Şirin'in sesinde eksiksiz hissediliyor. Bir yorumcu hayatını etkileyen şarkıyı ancak bu kadar yansıtabilir' diyor.

Video klibi sanatçının pandemi dönemini geçirdiği Fethiye'de Erdem Yavaşça tarafından çekildi.