Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sezgin, yaşam mücadelesini kaybetti.
HUZUREVİ YETKİLİLERİ SAHİP ÇIKTI
Sürekli eski meslektaşları tarafından aranıp sormadığından yakınan Sezgin’in cenazesi yaklaşık 10 yıldır kaldığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi yetkilileri tarafından OMÜ Tıp Fakültesi’nden alındı. Sezgin’in cenazesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Kıranköy Gasilhanesine götürüldü.
Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin, yarın öğlen Samsun Büyük Cami’de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’na defnedilecek.
Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin kimdir?
Sıtkı Sezgin veya Şişko Nuri lakaplı sanatçı 1949'da Samsun'da doğdu. Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve Adile Teyze isimli filmlerde rol aldı. 17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun’a dönen oyuncu Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde yaşamını sürdürüyordu.