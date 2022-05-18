Sivas’ta şaşırtan görüntü! Tarihi medresenin kemerinde ‘mala’ unutuldu

Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalma Şifaiye Medresesi'nin ana eyvan kemerinin taşları arasında kalan inşaat malası dikkat çekiyor. Restorasyonun üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ aynı yerde duran ve çalışmalar sırasında unutulduğu değerlendirilen mala, görenleri şaşırtıyor.

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Sivas’ta Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan tarihi eserlerden, 1217 yılında Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1’inci İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan Şifaiye Medresesi, çay bahçesi ve hediyelik eşya satış alanı olarak hizmet verirken, 2007’de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyona alındı.

İLK FİRMA İFLAS ETTİ

Restorasyonu 2008 yılında taşeron firma üstlendi. Firma 2010 yılında iflas edince çalışma yarım kaldı ardından restorasyon işi, başka firmaya verildi. İşi alan firma eksik kalan restorasyon çalışmalarını tamamladı. Tarihi eser, 2013 yılında restorasyon öncesinde olduğu gibi çay bahçesi ve hediyelik eşya satılan dükkanlarla yeniden hizmete girdi.

YARISI DIŞARIDA KALMIŞ MALA DİKKAT ÇEKTİ

1220 yılında hayatını kaybeden Selçuklu Sultanı 1’inci İzzettin Keykavus ve aile bireylerinin kabirlerini de barındıran medresede ana eyvan kemerinde bir kısmı taşa gömülü, yarısı dışarıda kalmış vaziyette inşaat malası olduğu fark edildi. Dikkatli gözler tarafından fark edilen hatanın, restorasyon çalışmaları sırasında unutulduğu değerlendiriliyor.





“SON TAŞA KADAR KADEMELİ KONTROL İSTER”



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, malanın oraya nasıl konulduğunu çok merak ettiğini belirtti.

”Hoş olmamış” diyerek sözlerine devam eden Eser, ”Restorasyon konusunda cümle kurabilmek için de belli bir uzman ve bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Ülkemizde restorasyonuna karar verilen bir eser uzmanlar tarafından çalışılıyor. Yapılan işler son taş konulana kadar kontrolden geçiriliyor. Her yapılan restorasyonun kendine özgü bir hikayesi ve nedeni var” şeklinde konuştu.

“BAHÇE DUVARI YAPMAYA BENZEMEZ”

Türkiye’de bu işleri yapan kişilerin ehliyetleriyle ilgili problemlerin olduğunu ve çoğu zaman restorasyon çalışmalarının eğitim almamış kişiler tarafından yapıldığını belirten Prof. Dr. Eser, şöyle devam etti:

”Restorasyon konusu bahçe duvarı yapmaktan farklı bir konudur. Çünkü tarihi ve kültürel değeri olan bir malzeme ile çalışıyorsak, o malzemeyle çalışan arkadaşların bunu iyi bilmesi gerekiyor. Ülkemizde çok sayıda tarihi eser var. Bu eserlerle ilgili birçok restorasyon çalışması var. Bu çalışmaları gerçekleştiren ustalara sertifika verilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Öte yandan Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, konuya ilişkin açıklama yapmadı. (DHA)