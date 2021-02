SİYAD Onur ve Emek Ödülleri sahipleri açıklandı

53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu. En İyi Film başta olmak üzere diğer dallardaki adaylar daha önce açıklanmıştı. 2020 Türkiye sinemasının toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan en iyileri, Mart ayında gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

SİYAD Onur Ödülü sahipleri:

NUR SÜRER: 1954 Bursa doğumlu olan Nur Sürer, lise öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte yedi yıl İsviçre’de yaşadı. İstanbul’a döndükten sonra bir süre fotomodellik yapan Sürer, ilk olarak Bereketli Topraklar Üzerinde (1979) filminde başrolde yer aldı, ardından Bir Günün Hikayesi’ndeki (1980) performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı; Uçurtmayı Vurmasınlar’daki (1989) performansı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ikinci kez En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazanmasını sağladı. Sürer ayrıca Sır Çocukları’ndaki performansıyla da Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Umuda Yolculuk (Reise der Hoffnung, 1990) gibi bazı uluslararası yapımlar dahil 30'dan fazla sinema filminde oynayan Sürer son yıllarda ayrıca televizyon dizilerinde de rol almaktadır.

CAN CANDAN: 1969 İstanbul doğumlu olan Can Candan, lisans öğrenimini ABD’deki Hampshire College’da tamamladıktan sonra sanatta yeterlilik derecesini yine ABD’deki Temple University’de film ve medya sanatları programından aldı. İlk video çalışması, ırk ayrımcılığı karşıtı bir boykot kampanyası için çektiği Boycott Coke (1989) adlı ajit-prop video olan Canda’'ın ilk uzun metraj belgeseli ise Almanya’daki Türk göçmenler hakkındaki Duvarlar, Mauern, Walls (2000). Candan’ın diğer uzun metraj belgesel çalışmaları, üniversite giriş sınavları hakkındaki 3 Saat (2008) ile LGBTİ+ gençlerin ebeveynlerinin deneyimlerini aktaran Benim Çocuğum (2013). Kurdish Documentary Cinema in Turkey (2016) adlı kitabın editörlüğünü Suncem Koçer’le ortaklaşa yapan Candan, docİstanbul Belgesel Çalışmaları Merkezi’nin kurucuları arasındaydı. Candan halen Boğaziçi Üniversitesi’nde film dersleri veriyor.

SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adayları:

Bina-Orçun Behram

Bir Annenin Sonatı [kısa metraj]-Fehmi Öztürk

Free Fun [kısa metraj]-Fehmi Öztürk

Peri: Ağzı Olmayan Kız-Can Evrenol

Tapınak [kısa metraj]-Murat Uğurlu

SİYAD Kısa Film Ödülü adayları:

Büyük İstanbul Depresyonu-Zeynep Dilan Süren

Paydos-Öykü Orhan

Sürgünde Bir Yıl-Malaz Usta

Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye-Yavuz Akyıldız

Yara-Onur Güler

SİYAD Orta-Uzun Metraj Belgesel Ödülü adayları:

Ah Gözel İstanbul-Zeynep Dadak

Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü-Alper Şen

Hayalimdeki Sahneler-Metin Akdemir

Maddenin Halleri-Deniz Tortum

Mimaroğlu-Serdar Kökçeoğlu

Miss Holokost Survivor-Eytan İpeker

SİYAD Kısa Metraj Belgesel Ödülü adayları:

Buluşma-Nurbanu Asena

Cemile Sezgin-Aylin Kuryel, Raşel Meseri

Oyuncakçı Saklı Yadigarlar-Yağmur Kartal

Seval-Ahmet Keçili

Silivri'den Mektuplar (Letters from Silivri)-Adrian Figuero