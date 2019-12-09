SİYAD’ın yeni yönetimi belli oldu

SİYAD’ın Genel Kurulu’nda yeni yönetim belirlendi. Yönetim kuruluna Okan Arpaç, Gökşen Aydemir, Banu Bozdemir, Kaya Özkaracalar, Barış Saydam seçildi. Okan Arpaç başkan, Banu Bozdemir başkan yardımcısı, Barış Saydam sekreter, Gökşen Aydemir sayman, Kaya Özkaracalar ise koordinatör olarak görevlendirildi.

SİYAD Genel Kurul sonrasında bir sonuç bildirgesi yayınladı. O bildirgede şöyle denildi:

“SİYAD'ın en üst karar organı olan SİYAD Genel Kurulu, önceki genel kurul kararlarını teyit ederek ve güncelleyerek:

– Ülkemizde basına yönelik baskılar dahil olmak üzere insan haklarına yönelik ihlallerin karşısında tavır almayı;

– Türkiye'de sinemanın sansür, sinema emekçilerinin çalışma koşulları, tekelleşme gibi sorunlarına işaret etmeyi, bu sorunlar karşısında sinema sektörü bileşenleri ile dayanışma içinde olmayı;

– Emek Sineması'nın yıkılmasına karşı duruşun bir parçası olarak ‘sahte Emek sinemasındaki' etkinliklere katılmama kararını sürdürmeyi;

– Medyanın cinsiyetçi, ırkçı, ayrımcı, türcü nefret söylemi içeren davranış ve söylemlerden arındırılması için kendi paylarına düşen sorumluluğu yerine getirerek SİYAD üyelerinin bu tür söylem ve davranışlardan kaçınmaya özen göstereceklerini taahhüt ederek;

SİYAD üyelerinin film eleştirisi ve sinema araştırmalarını, sinemanın ticari ve eğlencelik boyutlarının yanı sıra sanatsal niteliğine ve toplumsal işlevine de önem vererek gerçekleştiren sinema yazarları olarak örnek ve öncü konumlarını koruma kararlılığını vurgular.”