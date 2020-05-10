Siyah Nefes’e yeni baskı

Anadolu efsaneleri ve Türk mitolojisinden esinlenerek, lanetli bir kasabada, zaman ve mekan arasında sıkışıp kalmış iki düşman topluluğun özgürlüğe giden zorlu yolunu anlatan Siyah Nefes, ilk aşk, aile, dostluk kavramlarını da gençlerin diliyle sorguluyor.

Ovidius'un, ‘Her aşık bir savaşçıdır', sözüyle okuru selamlayan Siyah Nefes, “Kasaba, salgın bir hastalık sonucu karantinaya alınmış gibi duruyordu” diyerek, hayat ve sanatın ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor ve yazar öngörüsünün derin bir örneğini sunuyor.

UMUT DOLU BİR AŞK

Yolu esrarengiz bir şekilde lanetli bir kasabaya düşen Nil, kendini açmazlarla dolu bir mücadelenin içinde bulur. Bir yandan geri dönmeye çalışırken, bir yandan da karşısına çıkan engelleri aşıp kasabanın kötü kaderini sona erdirmek için uğraşır. Hayatının aşkı Kayra'yı bulmasıyla bu kötülükler diyarı bir masala dönüşmeye başlar… Aşk lanetli kasaba için kurtuluş mudur yoksa yeni bir kaosun habercisi mi? Hiç beklenmedik bir anda, anlaşılmaz bir kazayla kendini lanetli bir kasabada bulan Nil, buradan bir çıkış yolu bulabilecek midir yoksa hayatının aşkına sahip çıkmak için gerçek dünyasından vazgeçip kasaba için mücadele mi edecektir?

Gülşah Elikbank bu kitabında yepyeni bir dünya aralıyor ve okurunu aşk, nefret, sevgi, dostluk, aile kavramlarının anlamını bulmaya çağırıyor.