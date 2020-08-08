Yonca Evcimik: Siyasiler gelip geçer sanatçılar kalıcıdır

42 yıl önce çıktı karşımıza… Zaman onda tersine işliyor. Her geçen yıl hem daha da gençleşiyor hem de enerjisi artıyor. “Abone”, “Kendine gel”, “Bandıra Bandıra” gibi şarkılarıyla bir döneme damga vurdu. Dans eğitimini sesiyle birleştirdi, 1990'lar popunun simge isimlerinden oldu. Hâlâ sahnelerde… Yonca Evcimik, hakkında merak edilenleri

SözcüHaftasonu'na anlattı.

– Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Bu dönem bana çok iyi geldi. Kendimi dinleme fırsatı buldum. Ailemle bol bol zaman geçirdim. En çok da doğa için sevindim. Tüm doğa kendine geldi, yeşerdi, hayvanlar yaşam yeri buldu. Biz insanlar, dünyayı nasıl hoyrat kullandığımızı anlamış olduk. En azından ben böyle umuyorum. YouTube kanalıma ağırlık verdim. Müziği de boş bırakmadım. Yeni bir single projeyi sizlerle tanıştırmak üzereyim.

UMUDUM AZALIYOR

– Ülkenin içinde bulunduğu siyasi durum hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sanatçının siyasetle işi olmaz, siyasiler gelip geçicidir. Yani onlar yolcu, bizler hancıyız.

– Sizinle üç yıl önce “Kıyafetime karışma” protestosunda karşılaşmıştık. Kadın mücadelesinin geldiği nokta, kadına yönelik şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz?

2012'den beri hayvan hakları mücadelesi veriyorum, yasanın çıkması için. Özellikle şunun altını çiziyorum; bu bir toplum meselesidir. Dünyada bilimsel olarak artık ispatlanmış bir gerçek var; tecavüz suçluları, katiller ilk önce en zayıf halkadan, yani hayvandan başlıyorlar. Sonra çocuklar ve sonra da kadınlar… Dediğim gibi 2012'den beri uğraşıyorum ama görüyorum ki değişen hiçbir şey yok. Hâlâ hayvanlara, çocuklara tecavüz ediliyor ve onları öldürüyorlar. Kadın cinayetleri artıyor. Evet, umutsuzlaşıyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü verilen sözler tutulmuyor, yasalar çıkamıyor.

AFERİN BANA, CESARETLİ ADIMLAR ATTIĞIM İÇİN

– İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili tartışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bence tartışılıyor olması bile şahane, yani direkt çekilebilirdik de. Açıkçası tartışılıyor olması çekilme ihtimalini zayıflatıyor bana göre.

– 2010'lara doğru bir anda kabuğunuza çekildiniz? O süreçte neler oldu?

Kabuğuma çekilmedim ama hayatın sadece çalışmaktan ibaret olmadığını fark ettim. Hiçbir şeyi ertelemek istemedim, anı yaşamak için kendime zaman ayırdım ve çok mutluyum. Hayat gerçekten çok kısa, umarım bu farkındalığa herkes bir an önce ulaşır.

– 90'lar pop deyince ilk akla gelen isimlerdensiniz. Dans ve müziğinizle akıllarda yer ettiniz. Şimdilerde ünlü olmak daha kolay ancak bir o kadar da çabuk silinip gidiyor isimler. Teknoloji ve acımasızlaşan popüler kültür, sanat dünyasını nasıl etkiliyor?

Evet geriye dönüp baktığımız zaman popüler müzik anlamında oldukça farklılık yaratmışım. Bu konuda artık mütevazı olamayacağım. Aferin bana, bu cesaretli adımları attığım için. Teknolojinin gelişmesi ve hayatımızı derinden etkilemesi kaçınılmaz. Bunun geriye dönüşü yok, bizim uyum sağlamamız lazım. Yapay başarılar hep vardı ve olacak da. Önemli olan müzik severlerin, dinleyicilerin düzgün ayrımı yapabilmesi. Yapay olanın altı boştur ve yok olmaya mahkumdur. Dolayısıyla donanımlı, gerçek sanatçıların önünü kesmesi gibi bir şey söz konusu olamaz.