‘Skandal’ filminin özel gösterimi yapıldı

Ülkemizde 'Skandal' adıyla yayınlanacak olan filmin özel gösterimi dün Los Angeles'ta yapıldı. Hollywood'un üç ünlü ismi Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie gösterimin yapıldığı yerde hayranlarının sevgisiyle karşılaştı.

Regency Village’da düzenlenen gösterimde ünlü oyuncular, filmin gösteriminden önce hayranlarıyla uzun süre vakit geçirdi. Hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmeyen yıldızlar, yine sevenlerinin gönüllerini fethetti.

Nicole Kidman, gecede maskülen bir tarz tercih ederken, Theron derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle göz doldurdu. Margot Robbie ise tercih ettiği lila rengiyle, klasik şıklığı seçti.

Bombshell (Skandal), son yıllarda Hollywood gündemini meşgul eden “taciz” konusunu ön plana çıkarıyor. Film, Fox News’un kurucu ve CEO’su olan Roger Ailes’ın kadın çalışanlara yönelik taciz iddialarını konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jay Roach oturuyor.

Filmin ana karakteri ise Charlize Theron’un canlandırdığı Megyn Kelly, 2016 yılında yaşanan skandalın ortaya çıkarılmasını sağlamıştı. Roger Ailes karakterini altı Emmy ödüllü başarılı oyuncu John Lithgow canlandırıyor.

Film yapımcısı Harvey Weinstein’ın kadın oyuncuları taciz ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Hollywood’da birçok filmin dikkat çektiği konu “taciz” oldu. #MeToo hareketiyle büyüyen olaylar zinciri, Hollywood’un gösterilen gözalıcı hayatların dışında neler yaşandığı da gözler önüne serilmiş oldu.

Taciz iddialarından sonra Weinstein’ın kariyeri neredeyse bitmiş olup, eşi tarafından da terk edildi. Birçok ünlü isim de Weinstein tarafından geçmişte yaşadığı taciz olaylarını itiraf etmeye başlamıştı.