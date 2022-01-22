Skandallardan sonra Johnny Depp’in ilk rolü belli oldu

Amber Heard ile yaşadığı evlilik ve ardından olaylı boşanmadan sonra ismi eşine şiddet gösterdiğine dair skandallara karışan ve bu yüzden pek çok filmi iptal edilen Johnny Depp'in ilk projesi belli oldu.

Sozcu.com.tr

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58 yaşındaki Johnny Depp, Fransız yönetmen Maiwenn’in yeni bir filminde Fransız Kralı Louis XV’i oynaması için seçildi.

Dönem filminin adı ve konusu henüz açıklanmadı. Variety’nin haberine göre, projenin yapımcılığını ise Pascal Caucheteux ve Grégoire Sorlat’ın Paris merkezli Why Not Productions’ı üstlenecek.

Bu yaz çekimlerine başlanması planlanan film, Versay’da ve Paris’in diğer ikonik simge yapılarında geçecek.

Depp’in kariyeri, eski karısı Amber Heard tarafından aile içi şiddetle suçlandığından yıkıcı bir değim yaşıyor. Başarılı oyuncu, kendisine “kadın döven” dediği için Sun’a davasını da kaybettikten sonra “Fantastik Canavarlar 3″ten de kovuldu.

Yıldız oyuncu en son rol aldığı yapım, savaş fotoğrafçısı W. Eugene Smith’i anlatan Andrew Levitas’ın 2020 filmi Minamata’ydı. Ancak, film henüz ABD’de gösterime girmedi.

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