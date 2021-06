Skid Row’un solisti hayatını kaybetti

Müzisyenin grup arkadaşları bugün bir Facebook gönderisinde şarkıcının hayatını kaybettiğini paylaştı: “Kardeşimiz Johnny Solinger’ın haberini duyduğumuza üzüldük. Ailesi, arkadaşları ve hayranlarının yanındayız. Çok sevgiler, Rachel Bolan, ZP Theart, Snake Sabo, Rob Hammersmith, Scotti Hill.”

1999’da Skid Row’un solisti olarak ün kazanan Solinger, mayıs ayında karaciğer yetmezliği teşhisi koyulduğunu hayranlarıyla paylaşmıştı. Bir sosyal medya gönderisinde Solinger şunları yazmıştı: “Yüreğimin ağırlaşmasıyla, herkesin bana ve sağlığıma neler olduğunu bilmesini sağlamalıyım. Son bir aydır hastanede yatıyorum. Bana karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Ve durum pek de iyi değil. Çoğu müzisyenin olduğu gibi benim de sağlık sigortam yok ve bu olmadan uygun bakımı almak çok zor.”

TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Solinger, tedavi masraflarını karşılamak için bir bağış toplama kampanyası oluşturmak zorunda kalmıştı. Ölümünün açıklanmasından birkaç gün önce bağış toplama sayfasına sağlığıyla ilgili bir güncelleme eklendi.

Bağış toplamayı organize eden Brian Lawrence şunları yazdı: “Diyaliz için yeni bir kateter alacak, bacağındaki kan pıhtısı halledilecek ve kalbindeki bir damar onarılacak. Bütün bu prosedürlerin riskleri var. Yaşamak istediğini biliyorum ve çok şükür onunla ilgilenen ekibe güvenim tam. Gerçekten onun hayatını kurtarmak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar.”

Solist daha önce yedi farklı ilaç kullandığını ve birkaç günde bir karnından sıvının boşaltılması gerektiğini söyledi. Solinger, Sebastian Bach’ın gruptan ayrılmasının ardından Skid Row’un öne çıkan ismi oldu.

Grubun 2003’te çıkan Thickskin ve 2006’da Revolutions Per Minute adlı iki albümünde ve 2014’te United World Rebellion ve Rise of the Damnation Army adlı iki EP’de yer aldı. Nisan 2015’te gruptan ayrılarak TNT şarkıcısı ile yer değiştirdi.