Slash müzisk tarihine imza attı: Guns N’ Roses’taki gitar riffi tüm zamanların en iyisi seçildi

Yapılan bir ankete göre; Guns'n Roses'ın 1989 hiti Sweet Child O' Mine'daki gitar riff'i tüm zamanların en iyisi seçildi. Sıralamada ilk 30'da The Clash veya The Beatles'ın olmaması ise dikkat çekti.

Muse Group tarafından favorilerini listelemeleri istenen 1.500 müzikseverle yapılan ankette Guns N’ Roses öne çıktı. İlk on içinde Nirvana’nın Smells Like Teen Spirit, Lynyrd Skynyrd’den Sweet Home Alabama, Eric Clapton’ın Derek and The Dominos adlı grubundan Layla ve Dire Straits’ten Money For Nothing yer aldı. Ankete göre, katılımcıların yüzde 96’sı sıkı bir rock hayranı olmasalar bile iyi bir gitar riffini takdir ediyor.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 76’sı, en sevdikleri riffi duyduklarında gitar çalmayı dilediklerini söyledi. Ankette yüzde 37 oyla ilk sırada yer alan Guns N’ Roses oldu. Slash’in imza attığı riff, aslında provadan önce ısınma egzersizinden ilham alınarak oluştu.

Anket ayrıca düzenli olarak müzik yapan veya besteleyen kişilerin yüzde 48’inin beyinlerini canlı tuttuklarını hissettiklerini ve yüzde 69’unun bir şeyi mükemmelleştirene kadar pratik yapma deneyiminin moral artırdığını söylediklerini belirtti.

Bu arada, ankete katılan ebeveynlerin yüzde 92’si, çocuklarının bir enstrüman veya nasıl müzik üretip besteleyeceklerini öğrenmelerini istiyor.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 48’i kendi kendine eğitim alırken, yüzde 45’i ise okulda öğrendi.

