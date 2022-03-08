Smyrna Agorası 2 bin 500 yıllık tarihe sahip

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü'nden Doç. Dr. Akın Ersoy, 2 bin 500 yıllık tarihe sahip Smyrna Agorası'ndaki 21 gemi grafitisinin, İzmir'in tarihi liman kenti oluşunun en somut belgelerinden olduğunu söyledi.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına yürütülen kazı çalışmaları ile dünyanın kent merkezindeki en büyük antik dönem agoralarından biri olan, 2 bin 500 yıllık tarihe sahip Smyrna Agorası’nda ticari ve adli bir yapı olan sivil bazilikanın bodrum katında 21 adet gemi tasviri yer alıyor. Milattan Sonra 3’üncü yüzyılda çizilen gemi grafitileri, tarihe ışık tutuyor.

“TASVİRLER DÖNEMİN GEMİLERİNE IŞIK TUTUYOR”

Bu grafitilerin İzmir’in önemli bir liman kenti olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çeken İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, “Bu gemiler, İzmir’in önemli bir liman kenti olduğunu işaret ediyor. Kentin kurucuları İzmir’in önemli bir kent olarak büyümesinde ve bugüne kadar gelmesinde liman olanaklarını göz önüne alarak bu kenti inşa etti. Gemi tasvirleri bize gemi teknolojileri açısından da yardımcı oluyor. Dönemin gemilerinin nasıl olabileceği konusunda buradaki tasvirlerden yola çıkarak gemi teknolojilerine ışık tutan yelken formları, gemi boyutları ve tipleri gibi özellikleri bu tasvirlerde görme imkanı var” dedi.

“BİR KISMI BOYAYLA BİR KISMI KAZIMA ÇİZGİLERİ İLE YAPILDI”

Büyük İskender’den sonra bugün Konak ilçe merkezinin bulunduğu alanda yepyeni bir İzmir kenti inşa edildiğini anlatan Doç. Dr. Ersoy, “Bu kentin yerinin seçiminde liman koşullarının önemi söz konusu. Bu çerçevede o günün plancıları, İzmir’in Akdeniz ve Ege ticaretine katılımını sağlayabilmek için liman olanaklarını araştırdı ve uygun buldukları bu noktada yepyeni bir kent inşa etti. Smyrna Antik Kenti’nin merkezinde birçok kamu yapısı bulunuyor. Bu kamu yapılarından bir tanesi de hem adli hem ticari özelliğe sahip olan sivil bazilikadır. Burada onlarca duvar yazısı var. Bunlardan en ön plana çıkanı 21 adet gemi tasviridir. Bu gemilerin bir kısmı boyayla bir kısmı kazıma çizgileri ile yapılmış” diye konuştu.

Duvarlarda savaş gemilerinden çok ticari gemilerin tasvir edildiğini söyleyen Doç. Dr. Ersoy, “Buradaki gemiler, Milattan Sonra 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü yüzyılda Akdeniz’de ticari sefer yapan gemilerdir. Mısır’daki, Kuzey Afrika’daki malzemeleri Ege’ye ulaştıran gemilerdir. ” ifadelerini kullandı. (DHA)