Snoop Dogg’dan hayranlarını üzen haber: Tüm turlar iptal

Ünlü rapçi Snoop Dogg, 2022'de ABD dışında gerçekleşecek gösterilerini öngörülemeyen çakışmalar nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Snoop Dogg, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Amerika dışında gerçekleşecek tüm gösterilerini iptal ettiğini duyurdu. Ünlü rapçi, bu iptallere rağmen ABD’deki şovlarının hala devam ettiğini belirtti.

Snoop Dogg adına yapılan açıklamada, “Sevgili dostlar ve hayranlar, aile yükümlülükleri ve yaklaşan televizyon ve film projeleri de dahil olmak üzere öngörülemeyen zamanlama çakışmaları nedeniyle, 2022’nin geri kalanı için yaklaşan tüm ABD dışı tur tarihlerini iptal ettiği için üzgün. Dünya çapındaki tüm hayranlarını görmekten heyecan duydu ve şovunu görmek için şimdiden plan yapan herkesten özür diledi” yazıldı.

İptaller açıklanmadan önce 26 Ağustos’tan 19 Eylül’e kadar Avrupa genelinde konserler verilmesi planlanıyordu.

Kariyeri boyunca, Snoop Amerika Birleşik Devletleri’nde 23 milyondan fazla albüm ve dünya çapında 35 milyon albüm sattı.

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