Şofben nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şofben mi, şohben mi, şofpen mi, şohpen mi?

Şofben nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şofben mi, şohben mi, şofpen mi, şohpen mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘şofben’dir. Şofben mi, şohben mi, şofpen mi, şohpen mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şofben'dir.

ŞOFBEN NE DEMEK: Gaz veya elektrikle çalışarak sıcak su sağlayan araç.

ŞOFBEN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin şofben mi, şohben mi, şofpen mi, şohpen mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şofben şeklinde olmalıdır.

şohben (Yanlış kullanım)

şofpen (Yanlış kullanım)

şohpen (Yanlış kullanım)

şofben (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Elektrikli şofben almakla büyük hata ettim.”