Şoför nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şoför mü, şöför mü?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şoför'dür.
ŞOFÖR NE DEMEK:
1- Sürücü.
2- Mesleği araba kullanmak olan sürücü.
ŞOFÖR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin şoför mü, şöför mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şoför şeklinde olmalıdır.
şöför (Yanlış kullanım)
şoför (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Şirketin şoför alımı ile ilgili ilanına başvurdu.”