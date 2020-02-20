Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Şoför nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şoför mü, şöför mü?
Şoför nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şoför mü, şöför mü?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘şoför’dür. Şoför mü, şöför mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 20 Şubat 2020 - 11:06

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şoför'dür.

ŞOFÖR NE DEMEK:

1- Sürücü.

2- Mesleği araba kullanmak olan sürücü.

ŞOFÖR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin şoför mü, şöför mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şoför şeklinde olmalıdır.

şöför (Yanlış kullanım)
şoför (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Şirketin şoför alımı ile ilgili ilanına başvurdu.”

İLGİLİ HABERRezervuar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rezervuar mı, rezervar mı?
Son güncelleme: 11:07 - 20.02.2020
Etiketler