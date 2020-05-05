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Sohbet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sohbet mi, sohpet mi?
Sohbet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sohbet mi, sohpet mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘sohbet’tir. Sohbet mi, sohpet mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 5 Mayıs 2020 - 12:06

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘sohbet'tir.

SOHBET NE DEMEK:

1- Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yârenlik, hasbihâl.

2- Söyleşi.

SOHBET NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin sohbet mi, sohpet mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sohbet şeklinde olmalıdır.

sohpet (Yanlış kullanım)
sohbet (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Güzel sanatlar üzerine çok güzel çok keyifli bir sohbet oldu.”

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Son güncelleme: 12:09 - 05.05.2020
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