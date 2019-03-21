‘Sokak Kızı’na farklı yorum

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Nazan Öncel’in klasik parçalarından olan Sokak Kızı’nı piyano eşliğinde seslendirdi. Şarkıyı seslendirirken bir de video çeken Vuslateri, bu performansını Instagram’dan paylaştı. Emir Ersoy ile birlikte prova yaptıklarını belirten Vuslateri, bir de şöyle bir not yazdı: Böyle ruhlar çocukluklarında, büyüyünce yalnız kendileri olmak isterler. Benim meleklerimden biri Nazan Öncel'di ve sayesinde çok şeyin yüzüne, ta gözüne bakabilmeyi öğrendim bu hayatta.”

Nazan Öncel de Vuslateri’nin bu videosunu kendi hesabından “Bayıldım” notuyla paylaştı.