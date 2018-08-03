Sokak sanatçısı Erdal Çoban’a Alaçatı’da büyük ayıp

Performans sanatçısı Erdal Çoban'a Alaçatı'da sokakta heykel olarak sanatını icra ederken Kabahatler Kanunu kapsamında 124 TL ceza verildi. Çoban, bu cezaya isyan etti.

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Türkiye’de sanata ve sanatçıya ne kadar az değer verildiğinin bir örneği de Çeşme Alaçatı’da yaşandı. 2008 yılından bu yana dek performans sanatçısı olarak sokaklarda gösteri yapan Çoban, Alaçatı’daki gösterisinden dolayı Kabahatlar Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle 124 TL cezaya çarptırıldı.

‘SOKAK SANATI KENTLERİN IŞIĞIDIR’

Sosyal medya hesabından konuyu gündeme getiren Çoban, “Bugüne kadar 4 ülkede performans verdim. Alaçatı’da canlı heykel performansı sergilerken, Kabahatlar Kanunu’na aykırı davrandığım için 124 TL ceza kesildi. ‘Sokak sanatı izin gerektirmez’ dedim anlamadılar. Umarım Çeşme Belediyesi Başkanı bunu görür. Sokak sanatı özgürdür hiçbir izin alınmasına gerek yoktur. Bu Çeşme’nin, Alaçatı’nın ayıbı. Öndeki dükkandan izin almama rağmen, ‘Başka yer gösterin devam edeyim’ dedim, ceza yazdılar. Sokak sanatçıları, kentlerin ışığıdır, aydınlığıdır, sokak sanatı adına yapılanı kabul etmiyorum. Sokaklarda hayat ve sanat olmaya devam etsin” dedi.