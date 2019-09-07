Sokak tiyatrosu tarla tiyatrosu oldu

Merzifon Belediyesi Gezici Sokak Tiyatrosu ilçe bazında gezici tiyatro etkinliklerini sürdürüyor. Son oyun da Şanlıurfa Siverek'ten Merzifon'a çalışmaya gelen tarım işçilerinin çocukları ve ailelerine yönelik sahnelendi.

Ömürlerinde ilk defa tiyatro izleyen çocuk ve yetişkin Siverek'lilerin mutluluğu gözlerinden okundu. İris Sanat Ekibi, “Ne kadar anlamlı ve değerli bir iş yaptığımızın gururunu bir kez daha yaşadık. İnsana yapılan yatırım şüphesiz ki en kıymetli yatırımdır. Bir insana anlam yüklemek o insana dokunabilmekle olabiliyor. Ve Biz biliyoruz ki Siverekli Medine'nin, Resul'un, Hüseyin'in, Gül'ün, İbrahim'in, Ayla'nın İzzet'in ve daha nicelerinin gönüllerinin bam teline dokunduk. Yaptığımız sokak değil tarla tiyatrosuydu ve gördük ki tarlada sadece soğan, patates, biber, domates yetişmiyor. Toprağı iyi işlersen önce insan yetişiyor. Tozlu, topraklı tarım arazisinde onlara tiyatro oynamanın “insanı, insana, insanla” anlatmanın heyecanını yaşadık. Bu güzellikleri yaşamamızın vesilesi Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'ya yine ne kadar teşekkür etsek az kalıyor” açıklaması yaptı.

Iris Sanat Ekibi, çocuklarla birlikte tiyatroyu ayakta seyreden ve tarım işçileri ve çocuklarıyla halay çeken başkan Kargı'nın gösteri sonundaki konuşmasına da vurgu yaparak, “Siverekli bir vatandaşın oyun sonunda Başkanın konuşmasının ardından “Yaşasın CHP” demesi başkanın ise “CHP'si falan yok biz varız yaşasın insan yaşasın tiyatro” diyerek cevap vermesi İnsana yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çiziyordu” dedi.