Sokaklar Nazlı öğretmenle renklendi

Diyarbakırlı resim öğretmeni Nazlı Ergen arkadaşları ile birlikte tarihi Sur ilçesinin sokaklarını renklendirdi. Kirli ve tahrip olan duvarları tuval olarak kullanan Nazlı öğretmen ve beraberindekiler, Sur sokaklarında resim çizdi.

Resim öğretmeni Nazlı Ergen, Diyarbakır sokaklarını renklendirmeye başladı. Çalışmalarına ilk başta İstanbul'da başlayan Nazlı öğretmen, bu sefer de Diyarbakır sokaklarının duvarlarını tuval yaparak figürler çizip renklendirdi. Kendilerine, ‘Sanat Sokakta ekibi' diyen Nazlı öğretmen, çocuklar için etkinliğin açık alan terapisi olduğunu söyledi. Nazlı öğretmen, çocukların resim çizmeyi öğrendiklerini, yaptıklarını korumayı ve eğitsel olarak avantaj sağladığını ifade etti.(İHA)

