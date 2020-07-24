‘Sokak’ta Sanat Var’ etkinlikleri sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın sanatçılara destek olmak ve İstanbulluları sanatla buluşturmak için düzenlediği “Sokak’ta Sanat Var” etkinlikleri devam ediyor.

Çocuklar ve yetişkinler için oluşturulan program bu hafta Kartal Çamlık Parkı, Çatalca Kiptaş Konutları, İBB Sancaktepe Ormanı ve Küçükçekmece Kanarya Sahil Parkı'nda 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Pandemi önlemlerine göre düzenlenen ve İstanbul'un gösteri alanlarına uzak bölgelerini sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlikler,Ekim ayına kadar farklı noktalarda devam edecek.

25 Temmuz Cumartesi

KARTAL ÇAMLIK PARKI

16.30-18.00 CHARLİE CHAPLİN- SOKAK SANATI

17.00-18.00 HANSEL VE GRATEL'İN MACERALARI

18.00-19.30 METİN ZAKOĞLU TİYATRO GÖSTERİSİ

19.30-20.30 NİDA ATEŞ KONSERİ

ÇATALCA KİPTAŞ KONUTLARI

17.00-18.00 SOKAK SANATLARI

17.00-18.00 “KRALIN ALTINLARI” ÇOCUK OYUNU

19.00-20.30 NURDAN İPEK KONSERİ

26 Temmuz Pazar

İBB SANCAKTEPE ORMANI

16.30-17.30 KÜÇÜK PRENS

17.30-18.30 ESKİMODA ÇOCUK KONSERİ

19.00-20.00 ERENSOY AKKAYA KONSERİ

KÜÇÜKÇEKMECE KANARYA SAHİL PARKI

16.00-17.00 “MİMDO'NUN ARADIĞI” ÇOCUK OYUNU

17.00-18.00 AYDEDE SİNEMA GÖSTERİMİ

18.30-20.00 ÖZGE KILIÇ KONSERİ