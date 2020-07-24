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‘Sokak’ta Sanat Var’ etkinlikleri sürüyor
‘Sokak’ta Sanat Var’ etkinlikleri sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın sanatçılara destek olmak ve İstanbulluları sanatla buluşturmak için düzenlediği “Sokak’ta Sanat Var” etkinlikleri devam ediyor.
Kültür Sanat 24 Temmuz 2020 - 16:02

Çocuklar ve yetişkinler için oluşturulan program bu hafta Kartal Çamlık Parkı, Çatalca Kiptaş Konutları, İBB Sancaktepe Ormanı ve Küçükçekmece Kanarya Sahil Parkı'nda 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Pandemi önlemlerine göre düzenlenen ve İstanbul'un gösteri alanlarına uzak bölgelerini sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlikler,Ekim ayına kadar farklı noktalarda devam edecek.

25 Temmuz Cumartesi

KARTAL ÇAMLIK PARKI

16.30-18.00 CHARLİE CHAPLİN- SOKAK SANATI
17.00-18.00 HANSEL VE GRATEL'İN MACERALARI
18.00-19.30 METİN ZAKOĞLU TİYATRO GÖSTERİSİ
19.30-20.30 NİDA ATEŞ KONSERİ

ÇATALCA KİPTAŞ KONUTLARI

17.00-18.00 SOKAK SANATLARI
17.00-18.00 “KRALIN ALTINLARI” ÇOCUK OYUNU
19.00-20.30 NURDAN İPEK KONSERİ

26 Temmuz Pazar

İBB SANCAKTEPE ORMANI

16.30-17.30 KÜÇÜK PRENS
17.30-18.30 ESKİMODA ÇOCUK KONSERİ
19.00-20.00 ERENSOY AKKAYA KONSERİ

KÜÇÜKÇEKMECE KANARYA SAHİL PARKI

16.00-17.00 “MİMDO'NUN ARADIĞI” ÇOCUK OYUNU
17.00-18.00 AYDEDE SİNEMA GÖSTERİMİ
18.30-20.00 ÖZGE KILIÇ KONSERİ

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