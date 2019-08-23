Sömestir nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sömestir mi, sömestr mı?

Sömestir nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sömestir mi, sömestr mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘sömestir’dir. Sömestir mi, sömestr mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘sömestir'dir.

SÖMESTİR NE DEMEK: Yarıyıl.

SÖMESTİR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “sömestir mi, sömestr mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sömestir şeklinde olmalıdır.

sömestr (Yanlış kullanım)

sömestir (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“İkinci sömestir zayıf olan derslerini düzeltmek için çok çalıştı. ”