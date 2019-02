Oscar ödüllerini kimler kazandı? İşte 91. Oscar ödülleri kazananlar listesi…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar'ı kimin kazanacağı merak konusuydu ve yapılan törenle Oscar ödülleri sahibini buldu. Sinema dünyasının kalbinin attığı Los Angeles'taki tören, Türkiye saatiyle gece 03'te kırmızı halı geçişiyle başladı. Bu yıl sunucusuz gerçekleşen Oscar Ödülleri töreninin, 225 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Oscar'da bu yıl 'Roma' ve 'Sarayın Gözdesi' filmleri, 'En İyi Film', 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En iyi Yönetmen', 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu'nun da aralarında bulunduğu 10 dalda aday oldu. En iyi film ödülünü Green Book kazandı.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles’taki Dolby Theater’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü Queens grubunun performansıyla başlayan tören, 30 yıldır ilk kez, bu yıl resmi bir sunucusu olmadan gerçekleşti.

2019 Oscar Ödülleri’ne dair detaylar şöyle:

– Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron’un yönettiği Netflix yapımı Roma ve Yorgos Lantimos’un yönettiği The Favourite adlı filmler 10 dalda ödüle aday gösterildi. Böylece bu akşam düzenlenen törende en çok aday gösterilen filmler oldu.

– Bir Yıldız Doğuyor ve Vice filmleri 8, Black Panther 7 dalda Oscar’a aday.

– Black Panther En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi.

– Roma ise En İyi Film dalında Oscar’a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film oldu.

– 91. Akademi Ödülleri için bu sene kadın yönetmenler arasından aday gösterilen olmadı.

Ödül töreninde şu ana kadar bir sürpriz yaşanmadı. Yılın iddialı filmleri Bohemian Rhapsody ve Roma, ödül yarışını önde götürdü. Gecenin en çok ödüle layık görülen filmi olan “Bohemian Rhapsody”, “En İyi Ses Kurgusu”, “En İyi Kurgu” ve “En İyi Ses Miksajı” dallarında Oscar’ı kucakladı.

Meksika ve ABD ortak yapımı olan ve 10 dalda Oscar’a aday gösterilen “Roma” filmi ise “Yabancı Dilde En İyi Film” ve “En İyi Sinematografi” ödüllerinin sahibi oldu.

Gecenin öne çıkan bir diğer filmi “Black Partner” de “En İyi Yapım Tasarımı” ve “En İyi Kostüm Tasarımı” dallarında ödüle layık görüldü. 91. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi “Green Book” filmindeki rolü ile Mahershala Ali olurken, “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü de “If Beale Street Could Talk” adlı yapımdaki rolüyle Regine King aldı.

İşte Oscar ödüllerini kazanan oyuncular ve yapımlar:

EN İYİ FİLM: GREEN BOOK

Yönetmenliğini Peter Farrelly’in yaptığı Green Book (Yeşil Rehber) ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony'nin hikayesini anlatıyor.

EN İYİ ERKEK OYUNCU: RAMI MALEK

En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Bohemian Rhapsody filmiyle Rami Malek oldu.





EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: REGINA KING

En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde If Beale Street Could Talk (Beale Sokağı Konuşabilseydi) filmiyle ödülün kazananı Regina King oldu. King böylece ilk adaylığında ilk Oscar’ını kazanmış oldu

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: MAHERSHALA ALİ

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü, Mahershala Ali’ye verildi. Ali, 2017 yılında Moonlight filmiyle de aynı ödülü alarak Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu olmuştu.

EN İYİ BELGESEL: FREE SOLO

En iyi belgesel kategorisinde kazanan Free Solo oldu. Amerikan yapımı Free Solo’da kaya tırmanıcısı Alex Honnold’ın Haziran 2017’deki performansı anlatılıyor.

EN İYİ KOSTÜM: BLACK PANTHER

En iyi kostüm tasarımı ödülünü Black Panther filmi aldı.

EN İYİ PRODÜKSİYON: BLACK PANTHER

En iyi kostüm tasarımı ödülünü alan Black Panther filmi, en iyi prodüksiyon tasarımı ödülünün de sahibi oldu.

ROMA’YA İLK ÖDÜL EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ DALINDA

En iyi görüntü yönetimi Oscar’ı Roma filmiyle yönetmen Alfonso Cuarón’un oldu.

EN İYİ SES KURGUSU VE EN İYİ SES EFEKTİ ÖDÜLLERİ BOHEMIAN RHAPSODY’YE GİTTİ

En iyi ses kurgusu ve en iyi ses efekti ödülleri Bohemian Rhapsody’nin oldu. Ödülü Paul Massey, Tim Cavagin ve John Casali teslim aldı.

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM: ROMA

Yabancı dilde en iyi film Oscar’ı Roma filminin oldu. Ödülün sunuşunu yapan İspanyol oyuncu Javier Bardem, “Duvarsız bir dünya” dedi.

En iyi kısa animasyon: Bao

En iyi görsel efekt: First Man

En iyi orijinal müzik: Black Panther

En iyi saç ve makyaj: Vice

En iyi uzun metraj belgesel: Free Solo,” Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

En iyi kısa belgesel: Period. End of Sentence



En iyi uzun metraj belgesel: Spider Man: Into the Spider- Verse