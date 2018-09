Son dakika… Efsane aktör Burt Reynolds hayatını kaybetti

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Deliverance ‘da Lewis Medlock, The Longest Yard’da Paul Crewe, Smokey and the Bandit’de Bo ‘Bandit’ Darville, The Cannonball Run ‘da J.J. McClure ve Boogie Nights filminde Jack Horner rolleriyle hafızalarda yer eden Amerikalı aktör Burt Reynolds, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Burt Reynolds kimdir?

Reynolds, Deliverance ‘da Lewis Medlock, The Longest Yard ‘da Paul Crewe, Smokey and the Bandit ‘de Bo ‘Bandit’ Darville, The Cannonball Run ‘da J.J. McClure ve Boogie Nights filminde Jack Horner rolleriyle hafızalarda yer etti. 1990’dan fazla film ve 300’den fazla TV dizisi bölümünde göründü. 1978-1982 yılları arasında listelerde bir numara olmasını korudu.

Reynolds’un kariyerindeki en önemli olaylardan biri 1972 yılında Cosmo dergisine verdiği çıplak pozdur. Yıllar sonra verdiği bir röportajında, “Çok aptalca bir şeydi, ne düşünerek böyle bir şey yaptım gerçekten bilmiyorum, çok pişmanım” açıklaması yapmıştı.