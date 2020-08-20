Son dakika! Hasan Bülent Kahraman İBB’deki o kuruldan istifa etti

Son dakika! Hasan Bülent Kahraman İBB’deki o kuruldan istifa etti

İBB’nin kültürel faaliyetlerine yön verecek olan Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyeleri dün açıklanmıştı. Kenan Kocatürk, Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Yekta Kopan, Levent Erden, Mert Fırat, Harun Tekin ve Saffet Emre Tonguç gibi isimlerin yer aldığı kurulda AKP’ye yakınlığı ile bilinen akademisyen Hasan Bülent Kahraman da vardı.

ESKİ YAZILARI HATIRLATILDI

Daha önce Sabah gazetesinde “İstanbul'u muhafazakarlar kurtaracak” başlıklı bir yazı yazan, ayrıca Beyoğlu’nun AKP'li eski Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan hakkında, “Beyoğlu'nu iki kuruşa içki içen lümpenlerden temizliyor” diye övücü yorumlar yapan Kahraman’ın İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’nda yer alması büyük tepki gördü.

İSTİFA ETTİ

OdaTV’nin haberine göre, Kahraman’ın Kültür Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek, görevinden istifa ettiği öğrenildi.